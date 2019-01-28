沈智慧︰堅持乾淨選舉奏效

2019-01-28

〔記者張菁雅、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中第五選區（北屯、北區）立委補選廿七日投票結果，國民黨候選人沈智慧以四萬九千多票勝選，她表示，自己成功接棒，未來將廣徵民意，為人民發聲，落實民主。

沈智慧表示，雖然這次選舉時間很短，但可以證明幾件事，第一是民進黨慣用的抹黑、抹紅選戰方式，人民已經不相信，她堅持打一場乾淨的選舉，「打不還手、罵不還口」，透過參加每一場活動，把政見告訴支持者，回歸理性的選舉。

沈智慧也說，人民以選票告訴蔡英文政府，去年九合一大選後，蔡政府沒有認真地自我反省、檢討，加上沒有遵照民主機制落實公投，毀壞台灣民主，人民再次用選票告訴蔡政府這樣是不對的。

王義川︰台中是家 繼續長住

王義川昨恭喜沈智慧能代表台中到立法院，「期許沈女士到台北繼續爭取山手線」，為台中市留下重要建設。他表示，感謝「台中栽培我、給我機會」、「我相信台灣民主」，並且強調「台中是我家」，會一直住在台中，未來不管扮演什麼角色，都會全力以赴。

外省軍醫之女的沈智慧，曾是國民黨大力提拔的新星，一九八九年首度參選即告捷，之後蟬聯六屆立委，並於二○○五年的立委任內，由親民黨提名參選台中市長，卻不敵國民黨的胡志強與民進黨的林佳龍；二○○八年再以無黨籍身分參選北區、北屯區立委，敗給國民黨提名的盧秀燕；二○一六年沈智慧回歸國民黨，參選第六選區（中西東南區）立委，仍敗給民進黨的黃國書，這次因盧秀燕選市長前辭立委職務，展開補選讓她重登立院舞台。

由於第五選區一向「藍大於綠」，選舉結果不意外。王義川是前市長林佳龍時代的市府交通局長，具豐富行政經驗，卻是首度參選民代的「素人」，四十七歲的他的選戰主軸活潑，常透過臉書直播打選戰，短時間內搶得三萬餘票，地方人士認為算是輸得光榮。

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