當選「敢」言 何志偉重砲轟柯P

2019-01-28

〔記者郭安家、周彥妤、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕台北市第二選區立委補選民進黨候選人何志偉昨拿下立委席次，他在勝選致詞時痛批對手陳思宇父女卑劣打骯髒選舉、造謠生事，台北市長柯文哲還煽風點火；何並質問「柯文哲白色力量變質了嗎？」對此，台北市政府發言人劉奕霆、陳思宇陣營皆表示不予回應。

何昨天致詞時，感謝國民黨候選人陳炳甫打正面選戰，反觀陳思宇父女手段卑劣、造謠生事、不斷攻擊他及支持者，隨便亂打、攻擊，如「政二代」，「妳是為自己在選？還是為妳熱愛的家鄉？」

何志偉接著三度點名柯文哲「沒有遏止這樣惡質選舉，我從政八年，是我看過最黑、最骯髒選舉模式，你（柯）還煽風點火，這是你所謂白色力量嗎？是你嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量了？」此時台下支持者嗆是「垃圾力量！」何呼籲柯，反省當時台北市民支持的柯文哲是誰？並問「如果你（柯）忘記了，未來就沒機會了。」

陳炳甫︰何勿做橡皮圖章

陳炳甫昨恭喜何志偉當選，勉勵對方當稱職的立委，監督中央政府，而不僅是當橡皮圖章。陳炳甫提到，大同區一向是深綠選區，但自己在該區拿下的選票，幾乎與何志偉打成平手，彰顯民進黨政府執政失去人心，盼中央痛定思痛，在剩下的執政時間，為人民做更多事。

至於是否有意再參選二○二○該區立委，陳炳甫說，要再與國民黨部討論，明年要派出的人選，就交由黨部決定，並指藍營人才濟濟，「如果有更好的人選，也不一定。」

陳思宇︰續追隨柯腳步

敗北的「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇昨天在宣布敗選致詞時表示， 她沒有政黨、組織的奧援，努力走到這一步，但因為努力不足而落選，敗選也是一次檢討的機會，會繼續秉持「阿北」（柯文哲暱稱）所言，面對挫折打擊絕不放棄，她未來仍會追隨柯文哲的腳步，讓「白色力量」開枝散葉。

陳思宇父親、議員陳建銘隨後受訪時表示十分心疼女兒，對這場選舉「一直想飆髒話」，「實在是恁爸真袂爽」，原因不外乎「臉皮要夠厚」、「心要夠黑」及「錢要夠多」。

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