台中補選終點戰 最後衝刺》天王級站台 王義川喊逆轉勝

2019-01-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市補選立委選前最後一天衝刺，民進黨候選人王義川舉行造勢音樂會，黨內天王總動員，行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、黨主席卓榮泰、交通部長林佳龍等人都到場造勢，王義川也充滿信心表示一定會「逆轉勝！」

王義川近來每日一縣市長陪同掃街，昨天院長級天王站台，卓榮泰更率領近廿名立委、議員造勢，強調「九合一選舉是大家心中的痛」，保證年後民進黨的民主改革運動就要開始。

王義川造勢音樂會先由蘇貞昌開場助講，蘇說「交通如果通，就萬事通」，王義川學識、能力好，從軌道建設做到自行車道，希望大家讓他進到立法院，還求王「質詢的時候不要太凶！」

林佳龍則強調「要救山手線，就靠王義川！」他到交通部才知道，交通部要做的，台中市都在做了，「要讓台中隊繼續服務市民」，延續市政，而且「投給王義川，就是肯定林佳龍！」

最後由賴清德溫情喊話，指九合一選戰「大地震」就發生在台中，這場補選意義相當重大，民進黨反省、檢討，都是期盼改革後能夠再出發，懇求大家再給民進黨一個機會，為台灣繼續打拚。

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