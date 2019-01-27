台北立委今補選 藍綠白催票》柯站台助攻 陳思宇打哀兵牌

2019-01-27

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕今天是北市第二選區立委補選投票日，「柯家軍」候選人陳思宇昨晚舉辦選前造勢晚會，她上台一開口就哽咽落淚，指稱選舉過程遭到不公對待；市長柯文哲上台助講時，則砲轟藍綠惡鬥拖慢台灣的進步發展，支持陳思宇，才能掙脫被藍綠搞垮的台灣政治惡鬥。

陳哽咽落淚 指遭到不公對待

陳思宇昨晚在士林夜市旁停車場舉辦選前造勢晚會，她哽咽表示，參選以來，受到許多言語、網路的攻擊與霸凌，選舉過程中，出現競選海報被人撕毀、志工被暴力攻擊等事件，呼籲民眾盡力幫她拉票。

柯文哲致詞時，將二十年前台灣國民平均所得比南韓多三千美元，現在卻倒輸五千美元的原因，歸咎於藍綠惡鬥，盼透過今天的選舉，掙脫藍綠政治惡鬥。

造勢活動還沒結束，陳思宇的父親、議員陳建銘就到台北地檢署提告民進黨候選人何志偉賄選。陳建銘指控，何志偉的工作人員下午於大同區建成圓環廣場的冬令救濟場合，發送泡麵、白米甚至現金，「這算不算賄選？」何志偉競選團隊發表聲明說，活動主辦單位與何志偉辦公室無關，團隊僅委派助理前往現場發放文宣，所以不予回應。

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