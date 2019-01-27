台北立委今補選 藍綠白催票》卓陪同掃街 何志偉爭取支持

2019-01-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市第二選區立委補選今天投票，民進黨候選人何志偉昨在選前最後衝刺，以車隊掃街爭取支持，昨一早在黨主席卓榮泰陪同下，由大同區競選總部出發，沿路向民眾打招呼、拜票。卓榮泰表示，民進黨是否有能量可繼續往前走，關鍵在於立委補選，北市有不能輸的壓力，盼選民支持何志偉。

連四天掃透透 吃飯都在車上吃

何志偉已連續四天車隊掃街、每日超過十二小時，何受訪時笑稱，連吃飯都在車上吃，只有上廁所時，雙腳才可踏到地上。

台北市長柯文哲前晚為子弟兵陳思宇輔選，大酸對手選舉費用高，是台灣政治敗壞的開始。何志偉回應說，地方首長應該要用數據作為發言的參考，選後自己將會公布競選經費，希望補選尾聲能用正面、溫暖的力量走完。何更說，柯文哲也曾是候選人，每個候選人參選都希望好好講自己的政績與政見，希望柯有同理心，讓政見成為競選主軸，「台灣已不缺口水、缺努力汗水」。

此外，對於何志偉日前出示美國在台協會的文件，證明自己早就放棄美國籍，陳思宇昨仍質疑文件造假，何志偉陣營僅說，對於政治口水不予回應，盼各界聚焦政見。

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