台北立委今補選 藍綠白催票》吳現身相挺 陳炳甫力拚凍蒜

2019-01-27

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市士林大同立委補選今將投票，該區以往為民進黨傳統票倉，對國民黨而言是艱困選區，但此次選舉藍綠白三強廝殺，藍營有機會突圍。國民黨主席吳敦義昨首度替陳炳甫掃街催票，並呼籲支持者踴躍投票，每張票都不能漏掉，「讓我們再贏一次」。

與柯家軍狹路相逢 隔空較勁

陳炳甫昨一早連掃好幾個市場，還意外與「柯家軍」候選人陳思宇在大同區大同市場狹路相逢，雙方各自高喊「凍蒜」，隔空較勁。陳炳甫陣營延續數天「大咖站台戰略」，昨車隊掃街有國民黨主席吳敦義相挺。

陳炳甫則批民進黨政府過去三年政績沒表現，先前為選舉計畫花四百億買票，結果一天內政策改變，原因就是太靠勢，政府沒人監督就為所欲為，呼籲選民靠立委補選來制止，讓立法院多一份監督力量。

此外，北市長柯文哲前晚為子弟兵陳思宇輔選，大酸競爭對手選舉費用高，是台灣政治敗壞的開始。對此，陳炳甫表示，議員選戰剛結束有結餘款，沒道理再去募款，還反酸柯「路上旗子我想是最少的，柯市長可能講的不是我」。

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