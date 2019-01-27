2019-01-27

記者鄒景雯／特稿

網路時代，隨著媒介工具的改變，對政治傳播帶來全新的影響，政治人物短暫的魅力塑造與群眾一時的盲從跟風，是一體的兩面，基本上，速度愈來愈快，時間愈來愈短，不管是喜歡也好，厭惡也罷，這個現象充斥在我們的眼前。

迅速傳播，一方面給了大家更高的效率，一方面也讓思考的沉澱措手不及，於是提供了政客更為寬廣的偷換語境、轉置概念的空間。什麼叫做偷換語境，要談起台灣較為熟悉的此中高手，當推中國的獨裁者毛澤東。

一個很有名的故事是，中華人民共和國的教育部長張奚若，參與過辛亥革命，又有哥倫比亞大學的政治學碩士學位，他曾經對毛澤東提出很不客氣的評價：「此人好大喜功，急功近利，否定過去，迷信將來」，毛澤東聽到後，多次在重要會議上特地點名反駁：「難道要好小喜過，急錯近弊，迷信過去，否定將來」，一下子就把不少人的腦子給搞迷糊了，不但把張奚若直指核心的針砭給忘了，還讚聲毛主席的厚今薄古、反擊右派有道理。這就是非常典型的「偷換」。說穿了，就是愚民手法。

現代社會，民智已開，再怎麼追求短線速食，都不必拷貝封建，更不該崇拜威權，因此千跟萬跟，千萬別跟毛風；但偏偏這類毛氏語句，最近幾年在台灣此起彼落，日趨沉淪，頗有教壞囝仔大小之勢，非常要不得，非得加以辯證一番不可。

例如，外界質疑「兩岸一家親」，有人回應「難道要兩岸一家仇嗎？」就是一個不折不扣的偷換語境。大家若對「兩岸一家親」有意見，斟酌的是「一家」，主張「兩岸兩家親」，不是親與仇的選擇，然有人巧妙的把它轉換為親與仇的對立，蒙騙了不少不察者。

又如，「最討厭喊獨立，又要在大陸做生意的人」，這個語句又在愚弄什麼？試問，有人會說「最討厭喊獨立，又要在美國做生意的人」嗎？恐怕不會，因為正常的國家誰管你要喊什麼，為什麼若在中國做生意就不能喊？喊了就最令他討厭？原來說這話的主人翁其實認為禁止別人喊獨立的中國不討厭，討厭的是喊獨立的，或者喊獨立的比中國更令人討厭。但是為了掩飾或迴避這樣的揭露，於是把喊獨立與在中國做生意兩件沒有因果關聯的事情連結起來，偷換語境再度登場。

當代的台灣年輕人，是台灣四百年來普遍受過最好教育的一個世代，相信絕對不會成為愚民話術下的白老鼠。

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