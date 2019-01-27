吳介民：台灣不應隨「習五條」起舞

2019-01-27

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國領導人習近平月初發表對台談話，首倡台灣方案的一國兩制，言論引發台灣公民社會警覺。中研院社會所副研究員吳介民昨表示，中國當今面臨內外嚴重危機，習近平此時提出「習五條」有轉移內部問題、安撫社會不滿情緒的意味；吳介民說，台灣對中國的併吞企圖要謹慎分析，但不須製造自我恐嚇的主張，「不應與北京隨之起舞」。

吳介民昨出席經濟民主連合「民主防衛，公民再起」二○一九年度計畫說明會時，以「透析中國習五點：地緣政治、心理戰、與代理人培育」為題，分析習近平月初提出「習五條」的國際政治背景與中國國內情勢。

吳介民表示，中國目前正面臨嚴重的內外危機，對內經濟成長不如預期，重要的產業升級計畫「中國製造二○二五」，則需仰賴諸多台灣人才幫忙，「中國是有求於台灣的，台灣並非完全處在守勢」；中國對外倡議的計畫一帶一路在東南亞多國踢到鐵板，美中貿易戰也讓中國陷入美中對抗的狀況。

吳介民說，「習五條」事實上是想拉住台灣，讓台灣不要往法理台獨方向移動，對台工作則側重尋求代理人、由內部分化台灣人的國家認同；吳介民表示，他認為，以中國現在的局勢「沒有本錢對台動武」，心理戰上也是有求於台灣，因此台灣不需要過度製造自我恐嚇的主張，而是應該冷靜分析中國意圖。

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