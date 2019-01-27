姜皇池：和平協議屬國內法 美日難介入

2019-01-27

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國國家主席習近平提出一國兩制台灣方案，並倡議政治協商，台灣內部也有人附和兩岸應簽署和平協議，台大法學院國際法教授姜皇池認為，協議屬於「國內法」，簽署協議會回到一中架構，落入中國所謂「國內管轄事項」陷阱，將使台灣問題中國化，增加美日等國介入的難度。

「等於宣布台灣是中國一部分」

前總統馬英九在二○○八年的就職演說，就曾提到將對兩岸和平協議進行協商，而國民黨在洪秀柱任主席的時代，政策綱領也提出推動「兩岸和平協議」，不過，目前主席吳敦義上任後隨即刪除。

姜皇池指出，從所謂「九二共識」被創造出來，呼籲兩岸應簽署和平協議的想法，此起彼落，其中又以馬英九執政時期，討論最為熱烈，當時不只國內，連中國也有討論。而習近平最近對台講話後，簽署兩岸和平協議的聲音又再起。

姜皇池表示，國際上處理和平問題的法律文件，至少包括「和平條約」、「停戰協定」、「停火協定」與「和平協議」等。前三者是具國際法拘束力的條約，且是屬於「國家與國家間」簽署的國際文件。

至於「和平協議」，姜皇池解釋，簽署第一個要件是「結束內戰」，即中止「一國」合法政府與叛亂團體、或是一國之內數個政治實體間的武裝衝突，不過，「台灣跟中國間，沒有交火、沒有開戰，要從哪裡停戰？」既然不是交戰狀態，兩岸間有簽和平協議的需要嗎？

姜皇池說，簽署和平協議，是將台灣與中國間目前或未來衝突，定位為國共內戰延續，純屬中國「內部事務」，國際組織或第三國介入的法律障礙將因此提高，將使美國對台灣軍售喪失國際合法性與正當性。執意簽署協議，將使台灣問題中國化，落實中國「反分裂國家法」所期待的「和平統一協議」，隔絕其他國際社會成員介入台灣問題的合法性。

姜皇池強調，姑且不論中國簽署協議後，是否會確實履行協議，應該思考的是，台灣與中國簽署協議，會向國際社會傳達出什麼訊息？台灣對此應審慎，否則畫虎不成反類犬，在武力威嚇下的談判，恐未蒙其利先受其害。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/