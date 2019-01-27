高育仁倡兩岸和平協議 立委：朱立倫應說清楚

2019-01-27

朱是否贊成 高：去問朱本人

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十週年紀念大會，提出探索「一國兩制台灣方案」，並倡議與台灣各界、各黨做政治協商。前新北市長朱立倫的岳父、二十一世紀基金會董事長高育仁拋出兩岸建立共同史觀、進行政治議題談判、簽署和平協議等主張。但被問到朱是否贊成他的觀點？高說，「不要問我，要去問他」。

立委：朱志在大位 無模糊空間

不過，民進黨立委賴瑞隆說，高育仁對朱立倫有相當影響力，朱也繼承高的政治資產，為何此時拋出這種想法，「是玩兩面手法嗎？是一個對外、一個對內，一面討好中國、另一面騙取台灣的選票嗎？」朱志在總統大位，應出面說清楚，沒有模糊空間。

高育仁接受本報訪問時解釋，「沒有共同史觀，兩岸怎麼建立一中？」如果對岸主張內戰史觀，用成王敗寇邏輯，兩岸仇敵難解，而台灣的去中國化本土史觀，也會妨礙兩岸統一，「兩岸有共同的歷史關係、共同的緣分，才能建立一中」。

高育仁指出，兩岸應簽署和平協議，確保未來百年和平穩定發展，台灣如何藉簽署協議獲取最高利益，「我們要跟對岸談」。被問到和平協議是否落入「一中」陷阱？他直斥，「亂扯！為什麼他們（中國）聰明，我們（台灣）就笨？為什麼談了就會輸？」台灣人要有自信，不要碰到中國就害怕。

高育仁舉他在二○一三年於中國上海舉辦「首屆兩岸和平論壇」為例，「哪裡有談輸？論壇列了十八項政治爭議，建立共識有十項」。至於隔年第二屆為何停辦？他坦言，當時馬政府反對。

未來是否續辦和平論壇？高育仁表示，有機會當然會再辦，會站在台灣最高利益的立場。至於是否在朱立倫當選總統後續辦？他說，「這要問問他（朱），我只是個有心為台灣做一點事的小市民。」

外界質疑他提出和平協議，與在中國經營的事業有關，高育仁喊冤說，「我跟中國完全沒有利害關係」，本來他的公司有一個廠在對岸的管制區內，專門做外銷生意，但為避免麻煩，這個廠已關掉，搬回台灣。

朱立倫宣布爭取國民黨總統候選人提名後，是否有請他少發言？高育仁否認，並說，朱還沒成為他家的一份子前，二十一世紀基金會就存在，「我講我相信的事」。他也強調，對於兩岸的諸多看法不是臨時起意，是他多年來一貫的主張。

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