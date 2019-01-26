《冷眼集》北京想脫鉤

2019-01-26

記者鄒景雯／特稿

一月二十二日，北京召開了對台工作會議，繼習近平開春定調之後，這個會議歷來是從中央到地方，宣達並貫徹總書記的指示。不過今年中央政治局常委汪洋的講話，卻被解讀出若干企圖「脫鉤」的轉進，所謂的探索「兩制」台灣方案不見了，為什麼不再敲鑼打鼓、公開強調？箇中當然有玄機。

汪洋給中國全國的對台系統劃的重點，有堅持「和平統一、一國兩制」方針，有堅持體現一個中國原則的「九二共識」。對照習近平的講話，汪洋只有大政方針，外界更關切的是對台工作會議將如何就更為具體的決策部署進行推展？顯然對岸有意識地把這個部分沉入水中，而不忘讓「九二共識」繼續浮在檯面上，是不是發現了原本的鋪排堵死了國民黨的空間，因此要給台灣的「九二」派留一條保全顏面的路可走？相當耐人尋味。

稱之為「沉入水中」，就不是消失，正是鴨子划水、持續前進。事實上，有消息指出，在對台工作會議結束後，有關一國兩制的台灣方案內容，例如台灣基本法（仿香港也有基本法）的草案等等，中國各方面已經開始著手研究。

換言之，就對岸來說，在實質裡子上，兩制業已排上了議程。習近平政權這麼做，很大的動機在對內交代，特別是習大大於十九大解除任期限制之時，向黨內元老派訴諸的理由中，解決台灣問題，是其取得「正當性」非常重要的來源，因此不能毫無作為下去。

中國的虛相與實相如此，說明了脫鉤是假，牢牢地掛鉤才是真。說穿了，中國的九二共識，就是一個中國、兩制台灣，也就是消滅中華民國；國民黨的九二共識，是想導為一中各表，目的在維持現狀，也就是獨台。過去之所以可以打迷糊仗，是雙方都停留在戰略層次，然而一旦兩制台灣方案的「探索」啟動，即進入到戰術階段，等於西行單向列車就汽鳴了，則國共將如何再忽前忽後地探戈下去？也就是說，而今而後的九二共識，已經徹徹底底失去了爭辯的意義，這就如同既然都決定投降去當兒皇帝了，再鬥嘴要使用什麼封號一樣，還有哪個比較有尊嚴的區別嗎？

不過，別以為只有九二共識已是死棋，前不久已有中國在台的代言人直接定義：九二共識就是兩岸一家親，株連到所有被中國認可的交流，這說明光靠話術，是解決不了中國併吞問題的。那麼台灣該怎麼辦？最近陸委會主委陳明通南下與高雄市長韓國瑜對話，有個共識是珍貴的，那就是民進黨的政務官與國民黨的市長同意雙方是「同一國的」。我們是同一國的很重要，如果是同一國的，內部再競爭對立，對外都要反對一國兩制，保護中華民國／台灣，所有的兩制方案都不是台灣方案，一切免談。

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