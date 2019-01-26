弓三飛彈 拚111年完成量產

2019-01-26

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡英文總統昨指示軍方及中科院，要加速天弓三型和雄風三型飛彈量產進度，軍方官員昨晚表示，弓三量產計畫原訂民國一一三年完成，在總統指示加速量產的前提下，軍方將會調整各年度預算編列額度，並投入更多人力與資源，爭取在一一一年就完成。

相關人士表示，雄風三型飛彈的量產計畫早在一○二年就已完成，軍方內部多次傳出高層已同意射程更遠的增程型雄三飛彈量產計畫，但國防部及中科院至今皆不對外證實，秘而不宣。

軍方是以「國軍陸基防空飛彈系統案」為名，進行天弓三型飛彈的量產計畫，全案總預算七百四十八億三四六六萬六千元，計畫執行年度為一○四至一一三年度。

軍方官員指出，總統為三軍統帥，昨在視導中科院時指示要加速弓三及雄三飛彈的量產進度，軍方和中科院會全力配合；若要提前完成量產計畫，勢必得投入更多人力及資源，原本核定的投資綱要和總工作計畫，以及各年度預定要編列的預算額度，也要一併調整。

根據軍方一○八年度公開預算書顯示，國軍陸基防空飛彈系統案在一○八年度編列預算額度達一○五億六千萬元；一○九年度預定編列八十二億九千兩百萬元，一一○年度為六十六億七千萬元，一一一年度為九十一億一四六○萬元，一一二年度為七十四億○四四八萬元，一一三年度則為三十八億七五二八萬元。

官員表示，根據軍方目前估算，加速陸基防空飛彈系統案的量產進度，軍方爭取可提前兩年完成，也就是提前到民國一一一年完成；但相對的，最後兩個年度的預算分布就要調整，攤到一○八年至一一一年度編列。

軍方指出，陸基防空飛彈案完成後，可提升舊有防空飛彈與新購新型飛彈，以彌補及強化重要防護目標長程防空火力，強化整體防空作戰能力。

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