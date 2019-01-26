揮別「換柱」陰影 朱立倫向洪秀柱拜年

2019-01-26

〔記者陳昀／台北報導〕表態角逐明年總統大選的前新北市長朱立倫昨在臉書PO出向前國民黨主席洪秀柱拜年的合照，還親暱搭肩，揮別過去「換柱」陰影。朱立倫昨晚受訪表示，相信「洪主席」在黨內或這次大選會給他很多指導與幫忙，至於是否「朱柱配」？他說：「這沒談到」。

朱立倫擔任國民黨主席時的「換柱風波」至今仍被議論，這次討論黨內總統初選辦法，國民黨主席吳敦義也曾暗酸朱立倫撤換以全民調提名的洪秀柱。不過，朱立倫昨在臉書PO出兩人合照，還寫「洪阿姨氣色極佳，看起來『水水』」、「有人說我們是最萌身高差」、「阿姨交代要拍美一點才行」。

朱立倫昨晚出席廣恩老人養護中心尾牙，被問及兩人破冰合照時表示，「大家已經說很多次了」，還說，他和洪秀柱其實很常見面，最近剛好農曆年將近，才PO出拜年、送春聯的合照；至於稱她「洪阿姨」，是從擔任立委時的習慣。

朱立倫強調，四年前的情形洪秀柱非常能理解，未來不管在黨內或是大選，相信洪都會給他很多指導。

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