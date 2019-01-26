支持者促選2020 王金平：各地之友會陸續成立

2019-01-26

〔記者陳昀／台北報導〕「王金平之友會高雄博愛分會」今天舉行成立大會，前立法院長王金平昨受訪表示，大會是支持者自發組成、想敦促他選二○二○總統，預計八百人到場。但被問及「是否從高雄出發選總統？」他機警笑回：「想套我話齁？」

王金平今天上午參加「王金平之友會高雄博愛分會成立大會」後，下午則與全國商業總會理事長賴正鎰共同主持「愛鄉愛土拚經濟」企業投資台灣─南區會議，預計高雄市長韓國瑜、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安等人都將與會，還有四百多位企業家到場。

王金平指出，王金平之友會是支持者自發組成，他只是回去接受大家的好意，目前北部已經有「王金平之友會」，中部、東部也許會陸續成立。

對於他親自到前總統馬英九辦公室送書拜會，被視為破冰大和解，王金平表示，本來就沒有什麼冰，一直都好好的，但坦言這是首次私下會面。被問未來是否合作？王表示，天天都在為國民黨合作，一定會合作無間，緣到了自然會碰面。

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