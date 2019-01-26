「未因突襲暴力而低頭卻步」蘇揆籲多給鄭麗君加油

2019-01-26

〔記者李欣芳、凌美雪／台北報導〕文化部長鄭麗君週二在關懷演藝人員春節餐會上，遭到資深藝人鄭惠中暴力掌摑，行政院長蘇貞昌昨表示，台灣好不容易從威權走向民主，從封閉走向開放，鄭麗君為國家做這方面的努力非常有成績，但卻被人刻意攻擊，他嚴厲譴責，並肯定這樣一位為國奉公的部長是這麼努力，應該給她多加油。

蘇揆與鄭麗君昨一起參訪台灣漫畫基地「台漫六十～尋找軌跡」特展，媒體問蘇，剛有民眾幫鄭麗君打氣，要不要幫部長加油打氣？蘇揆說，「一定要的，我們覺得鄭部長擔任這麼重的公務以來，盡心盡力，有很多的建樹，都受文化界大家非常肯定。」

蘇揆表示，鄭麗君特別前往餐會，一方面宣布文化部這些年來的努力，同時也對資深藝人表示敬意，並獲得在場藝人對她大聲的鼓勵讚揚，只是沒想到在執行公務過程中被突襲，非常不當。蘇揆肯定鄭的大器回應，堅定且從未因受到突襲暴力而低頭，或有任何的卻步。

鄭籲國民黨一起推動轉型正義

鄭麗君則表示，蘇貞昌數度給她溫暖鼓勵，除了第一時間打電話給她，前天行政院院會也再度鼓勵，並重申台灣社會不要再有暴力，民主社會有多元立場都可以溝通討論，不能訴諸暴力，而蘇貞昌的鼓勵也讓她更安心，能繼續既定的政務推動。

鄭麗君昨天連趕兩場直播節目接受專訪，重申轉型正義的必要性與目前推動的情形，同時呼籲國民黨政治工作者，應放下過去的包袱與黨派的成見，跨黨派一起推動轉型正義。

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