北市立委補選》陳炳甫衝市場 全力催票

2019-01-26

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選週日投票，國民黨候選人陳炳甫昨赴華榮市場拜票，又連跑數場基層活動，近距離接觸向支持者催票。陳炳甫受訪時分析，補選投票率低，哪個陣營可以把死忠支持者催出來，就有機會贏。

陳炳甫說，近期已第三度到士林的市場掃街，感受到民眾對中央過去三年執政感到厭煩也非常反彈，希望在國會有多一份監督的力量。

「我比新人還要新」，陳炳甫分析，新人在選舉時，再怎麼新，也是對地方熟悉才會出來選，自己參與補選則是從零開始，士林三十八個里只有認識一位里長。他坦言，選中山大同區議員從第五名到第一高票，是因為過去擔任議員的努力被大家看到，但這次宣布參選到投票日只有四十天，沒辦法證明有多努力做，只能靠組織，希望大家相信他，未來再做給大家看。

陳炳甫也向選民呼籲，民進黨在國會有七十幾席立委，根本沒有監督政府，市民過去已經受夠了、悶夠了，如果這一席再被民進黨拿走，對國家毫無幫助。

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