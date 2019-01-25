領到身分證了 瑞莎爆哭20分鐘

2019-01-25

〔記者蕭方綺、陳鈺馥／台北報導〕烏克蘭藝人瑞莎來台發展十年，昨終於在台北市信義區戶政事務所領到台灣身分證，她先躲在廁所哭了廿分鐘，受訪時止不住淚水，哽咽說：「這是最好的新年禮物，我終於成為台灣人了。」

「我是正港的台灣人」

瑞莎於二○一三年向烏克蘭政府申請放棄國籍，歸化台灣，但因烏克蘭不承認台灣是一個國家，她當時又懷孕，只好挺著大肚子來回奔波烏克蘭駐莫斯科大使館、烏克蘭駐日本大使館以及位於北京的烏克蘭駐華大使館，飛行了超過廿趟，花費超過百萬，過程一波三折。

瑞莎昨日在臉書秀出熱騰騰身分證說︰「我是正港的台灣人。只能說謝謝你們！」內政部官方帳號也至瑞莎臉書幽默回文表示，「親愛的瑞莎用戶您好：您的身分已被重新設定為台灣人。」

內政部說明，依照「入出國及移民法」規定，外國人歸化取得我國國籍，以台灣地區無戶籍國民身分在台灣連續居住一年，或居留滿二年，且每年居住二百七十天以上；或居留滿五年，且每年居住一百八十三天以上，當事人就可向移民署申請定居，拿到定居證後，便可於當日至戶所辦理初設戶籍登記，並同時領取身分證。

「現持有梅花卡九十名外國高專人才可立即受惠！」內政部表示，為加強延攬外國專業人才留台服務，內政部部務會報昨通過「歸化國籍之高級專業人才認定標準」第三條修正案，明定持梅花卡的高專人才申請歸化，採簡便程序，不必再附中央目的事業主管機關推薦理由書，改成內政部向主管機關函詢，經同意推薦者，免提審查會審查，可縮短申請歸化時程四至五個月。

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