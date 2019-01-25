共軍機艦 同步現身我外圍海空域

2019-01-25

空警-500預警機入列

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機、軍艦昨同步現身我國外圍海、空域。國防部昨表示，多架「轟六」轟炸機、「空警—五○○」預警機昨上午自中國南方陸續出海，自巴士海峽朝東南方航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線返航。另一方面，赴亞丁灣護航的中國海軍三艘軍艦，前天至昨晚也在台灣東部外海航行。

國防部表示，國軍全程運用聯合情監偵，並派遣機、艦監偵掌握與應處，無異常情形，請國人安心。

中國解放軍在我國九合一大選前，一度暫停「遠海長訓」達半年之久，直到去年十二月十八日才重啟。在此之後，共軍今年一月廿二日派多架「運八」軍機、「蘇愷三○」戰機循巴士海峽至西太平洋遠海長訓，昨日派多架「轟六」轟炸機、「空警—五○○」預警機航行相似路線；其中二○一五年才服役，亦罕見地加入昨日「遠海長訓」行列。

三軍艦航經台灣東部外海

除共機航經巴士海峽，據悉，中國解放軍亞丁灣護航第卅批編隊，前天自菲律賓一帶海域向北，朝我國東部外海航行，並在昨日晚間遠離。該艦隊包含「054A」護衛艦「蕪湖號」、「邯鄲號」，以及「903A」綜合補給艦「東平湖號」等三艦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/