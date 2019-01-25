今年首次 美軍雙艦穿越台海

2019-01-25

太平洋艦隊：符合國際法的例行行動

〔記者涂鉅旻、編譯管淑平／台北報導〕美國太平洋艦隊昨晚證實，美軍麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell DDG-85）、迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）昨在台灣海峽航行。這是去年七月以來，美軍軍艦第四度行經台海，也是今年首次。

神盾艦偕油彈補給艦北返

太平洋艦隊發言人戈曼向「美國有線電視新聞網」（CNN）表示，兩艦二十四日「執行例行穿越台灣海峽」，這項行動「符合國際法，展現美國致力維持印度—太平洋地區的自由與開放」，「美國海軍將繼續在國際法所允許的任何地區飛行、航行和行動」。

國防部昨晚證實，美國二艘軍艦自我國西南海域向北航經台灣海峽，國軍均依規定全程掌握，請國人放心。

麥坎貝爾號驅逐艦為伯克級神盾驅逐艦家族成員，為駐守於日本橫須賀港的美軍第七艦隊第十五驅逐艦戰隊一員。迪爾號補給艦則為亨利．凱薩級油彈補給艦。

美國海軍去年七月、十月、十一月先後三次派軍艦通過台海，昨天是去年以來第四次。往年這類行動一年僅約一次。

日前美國國防情報局發表中國軍力報告，指出中國進行一連串軍事改革、取得先進技術、現代化等，主要動力是北京長期以來有意最終迫使台灣與中國統一。

美國海軍作戰部長李察森十八日結束中國訪問後表示，美國海軍從未排除派航空母艦通過台海的選項，「我們視台灣海峽為另一片公海，所以穿越這處海峽，這也是行使在符合國際法下通過這些公海的權利」。

立委：凸顯共軍麻煩製造者

前海軍教準部教官呂禮詩表示，美軍對於軍艦航行台海，強調的是「過境通行」，並非國際法規範，不得從事軍事行為的「無害通過」；或者美方倡議，因應濱海國家過度聲索領海主權的「航行自由行動」。他表示，「過境通行」是指航行於其他國家專屬經濟區，但非任何一國領海範圍，此舉也隱喻，美方認為中國與我方主權互不隸屬。

民進黨立委王定宇認為，美國海軍二週前已公開宣示，台灣海峽為國際海域，德國外交部長馬斯近期也表示，拒絕中國武力恫嚇台灣，加上美軍昨日的行動，除強調台海非中國內海，也凸顯共軍反而是「麻煩製造者」。

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