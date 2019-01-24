卓榮泰︰立委補選不能輸

2019-01-24

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中常會昨邀民進黨台北市士林大同區立委補選參選人何志偉，及台中市北北屯區立委補選候選人王義川針對選情專案報告。民進黨主席卓榮泰表示，一月廿七日這場立委補選選戰，是黨部在改組之後，第一場重要的選舉，也是攸關台灣民主持續穩定的重要選戰，他一直強調，這兩席對黨來講，有著「不能輸、必須贏」的壓力。所以，民進黨要全力支持何志偉、王義川，讓他們順利當選立委，為國會增添新的戰力。

卓榮泰表示，去年選舉結束後，民進黨進行全面檢討與改革，同時也看到民意的選擇，也接受民意鞭策，民進黨選擇在最快的時間進行改革。

何志偉亮ＡＩＴ文件︰已無美籍

民進黨秘書長羅文嘉會後也與何志偉、王義川召開記者會。針對競選對手無黨籍台北市立委補選參選人陳思宇的父親、台北市議員陳建銘質疑的國籍問題，何志偉亮出ＡＩＴ文件，證明他在二○一○年二月八日就已申請放棄美國國籍，何表示，他早在八年前首次參選北市議員前就放棄美國國籍。

王義川拚逆轉勝︰有機會勝利

王義川則表示，自己的選區被黨中央形容是艱困選區，但經過他的努力，就要追上了。他形容這場選戰就像一場棒球賽，第一局就輸了九分，但最後情況穩定，每一局都追回一分，現在比賽到了九局下，已經追到八比九，還有三打席，有機會贏得這一場勝利。

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