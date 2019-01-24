柯︰民進黨不交戰犯 談什麼合作

2019-01-24

批葛特曼事件 有人出錢、籌劃

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨晚接受《年代向錢看》專訪，談到綠白分手是否可能重啟合作。由於去年蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝的「葛特曼事件」引發社會議論，當時柯嗆吳祥輝「只是打手」，認為幕後有金主策劃，選後柯文哲並再度放話，要民進黨「先把戰犯交出來」，才願意「蔡柯會」，柯昨晚更在節目中直言，「不把戰犯交出來，談什麼合作」。

柯說，「葛特曼事件」很清楚是有計畫的行動，一定有人出錢、有人籌劃，所以「先把戰犯交出來」，就算不是民進黨員，就是把名字交出來，不是說把人交出來。

至於是否支持總統蔡英文連任，柯只語帶玄機說：「老話一句，如果說你皇上英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐。」

由於柯文哲近期以「強盜說」比喻美中台關係惹議，民進黨立委段宜康連日和柯隔空駁火，主持人陳凝觀問柯，和新潮流之間有和解空間嗎？柯再嗆，「你們不要打我就沒事，我也不會踩你呀！」柯覺得每天被當成假想敵，「很煩！」

柯也說，他和新潮流之間也不是說恩怨，就是因為他愛講話，但人家聽了就不爽，他抱怨這個政治思維就是「黨同伐異」，若把人民的福祉當做第一優先，其實可以吵的東西不多。

柯文哲也舉「卡管案」為例，指這是民進黨九合一選舉大敗的重要原因之一，且民進黨不願處理「拒絕到議會備詢的前北農總經理吳音寧」，結果變成他在議會挨揍，「奇怪！」

柯強調「講你壞的人不見得是你的敵人」，這是個很重要的概念，但他們的政治思維就是「你講那一句話，一定有什麼陰謀，有什麼背後的目的。」他觀察，二○一八年民進黨有計畫的煽動名嘴攻擊，最後形成一個氛圍和態勢，再反過頭來綁架民進黨。

與韓國瑜一起參選？柯︰想太多

柯也替曾擔任北農總經理的高雄市長韓國瑜抱屈，指當時民進黨花這麼大的力氣去欺負、對付韓國瑜，「我個人認為，當時處理韓國瑜，真的是太過分了」。

他表示，從網路上看來，自己和韓國瑜的重疊性不高，差不多十％而已。主持人陳凝觀進一步問，「所以你加他，很有可能是一個超級夢幻的組合？」柯坦言：「就網路上來講是。」但當被問及「柯、韓有沒有可能一起參與選戰」，柯僅笑說，這就是想太多了、太會發明了。

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