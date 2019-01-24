辜寬敏：希望蔡請賴出來選

2019-01-24

蔡賴配或賴蔡配 由他們決定

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣制憲基金會昨舉辦開幕儀式，前行政院長賴清德到場支持。對於是否鼓勵賴清德參選二○二○總統大選，台灣制憲基金會董事長、總統府資政辜寬敏受訪表示，希望蔡英文總統請賴清德出來，至於要「蔡賴配」還是「賴蔡配」，由他們二人決定。

曾多次呼籲蔡總統不應競選連任的辜寬敏昨日指出，面對二○二○年總統大選，民進黨必須團結才能贏，如果要團結，就要想一個辦法，希望蔡總統請賴清德出來，過去四年蔡做得很辛苦。

辜寬敏指出，這場選舉將決定台灣的將來，不可以為了選舉，讓民進黨分裂，這是他非常關心的事情。對於賴是否參選有人贊成，有人反對，但最重要的是總統大選一定要贏。

媒體問要不要鼓勵賴出來參選總統？辜透露，「賴很早就在考慮！」因為這是賴清德一輩子的事，不但是賴的事，也攸關台灣將來，「所以在座可以相信賴，對這個問題，有很慎重在考慮。」

至於是否已透過管道向蔡總統表達此想法？辜寬敏說「沒有」。支持「蔡賴配」或「賴蔡配」？辜寬敏回應說，「這是他們二人決定，不是我決定的事情，我只能說到這裡。」

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