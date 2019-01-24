制定新憲 賴清德：時機已到

2019-01-24

出席辜寬敏「台灣制憲基金會」開幕式

〔記者陳鈺馥／台北報導〕在卸任閣揆當天拋出修憲議題的前行政院長賴清德，他昨出席「台灣制憲基金會」開幕儀式致詞表示，現行中華民國憲法有三大問題，最嚴重的是中國思想與台灣命運共同體的衝突，影響台灣團結，「現在時機已到」，越來越多民眾希望台灣能有一部新憲法。

由總統府資政辜寬敏成立、擔任董事長的「台灣制憲基金會」昨開幕，台大名譽教授李鴻禧、民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席黃國昌等皆到場力挺。

賴清德表示，制憲是民進黨長期主張，他一九九六年當國大代表就提出制定新憲法，二○○四年陳水扁總統競選連任亦主張「公投新憲法」，之後許多政黨都提出制憲訴求，這幾年也越來越多民眾支持制定新憲。

賴清德說，可惜的是，「主張仍停留在主張，看法還在看法」，制憲沒有進一步發展，所以台灣制憲基金會的成立讓他看到希望，非常期待「逆風蒼鷹、再度展翅」，能夠帶來一個新台灣。

卓榮泰︰憲改還未達共識

賴清德強調，現行憲法有三大問題，第一是這部憲法是在中國制定，「為中國而制定，不是為台灣量身訂做」；第二是一九九六年雖有修憲，但實施廿年來問題不斷；第三個問題最嚴重，因憲法在中國制定，內含中國思想與台灣命運共同體想法不斷衝突，更在台灣社會產生矛盾，進而影響台灣團結。

賴清德認為，這麼多年來台灣都沒辦法有一部新憲法，有兩大困難必須處理，第一是國家認同問題必須解決，這不是單一政黨能改變的，第二為台灣沒有建立以國家利益為優先的政黨文化。但現在時機已到，越來越多民眾希望台灣能有一部新憲法。

賴期待，希望未來制定的新憲法，能夠完整保障台灣人民權利，讓政府運作順利、接近民意、國家更進步，也希望新憲法能團結台灣人民，台灣若不團結，除了無法進步，無法在國際社會處於不敗之地外，更無法面對中國威脅。

「台灣社會每天都在進步，什麼叫維持現狀啊！」辜寬敏質疑，今天不是台灣沒資格參加聯合國，是因為「漢賊不兩立」被趕出聯合國，更被維持現狀所拖累，台灣各項指標在國際都名列前茅，至今無法參與國際組織，所以要用台灣名義制定新憲法。

卓榮泰表示，憲改還未達到最後一步共識，執政黨有責任用更開放的態度，與民間力量結合，有一天更要清楚提出對人民的訴求，提出民進黨的台灣前途決議文、正常國家決議文之後的政治訴求和主張。

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