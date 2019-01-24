挺吳中常委提案︰現任區域立委 優先辦理提名

2019-01-24

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨舉行中常會，被視為挺吳派的中常委李昭平，提出攸關二○二○立委選舉的建議案，包含十七位區域立委選區優先辦理提名作業、公職人員二分之一條款，黨內分析，若建議案成真，有利於現任區域立委爭取提名，形同是黨主席吳敦義向與其不太親近的現任立委釋出善意，爭取支持。

建議民代任期未過半 不得參加初選

國民黨提名內戰風起雲湧，李昭平在中常會提出三項建議案，並獲得姚江臨、李德維、游家富、江碩平等中常委連署，攸關立委提名的部分，李昭平在提案中強調，二月份立院就要開議，不要讓現任有實力的十七位區域立委一面忙於初選又要到立院，應優先辦理十七位區域立委提名作業。

李昭平也提出建議案，建議訂定「公職人員二分之一條款」，提案中表示，各級民意代表任期未超過一半，不得登記參加其他公職的黨內初選；除非黨有需要，徵召者除外，如此即可培育人才、又可擴大國民黨優秀黨員參政機會。

不過，中常委蕭景田質疑，牽涉到現任者權益的地方，實施必須要有「日出條款」，就算通過也應該要下一屆才開始實施，隨即獲得其他中常委認同，李昭平也認為有理。

黨內人士分析，立委連任的最大阻礙就是面臨同黨議員的挑戰，而依照立委和議員的選舉時程，議員才剛選上，基層組織熱度還在，的確可能在黨內初選將現任立委拉下馬，李昭平的這兩項建議案，均有利於現任區域立委，也有助於吳敦義拉攏有基層實力的區域立委，爭取支持。

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