總統初選制度 吳朱代理人開戰

2019-01-24

挺吳派提仿美式「初選分區民調、投票」 挺朱派︰台灣無法比照

〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕二○二○總統大選，國民黨內對於提名制度的代理人戰爭開打，被視為挺吳派的中常委李昭平昨在中常會提案，建議明年總統、副總統提名作業應先在各地舉辦初選辯論，辯論後「分區民調、投票」，黨主席吳敦義雖未表示認同與否，但裁示研議，意指國民黨將正式對於「分區民調、投票」的仿美式初選制度進行研究。挺朱派雖不反對在各地舉辦辯論，但認為仿美國初選的分區民調方案，台灣恐無法比照。

所謂仿美式初選制度是比照美國總統初選方式，包含一般黨員投票外，也開放符合年齡等相關資格的一般民眾登記參與國民黨的總統初選投票，若依照中常委建議的方向，必須將台灣分區，各縣市進行投票、民調，打破過去一般以全國為整區一起進行全民調的方式，將衝擊國民黨過去使用過的既有初選制度，影響重大。

朱︰初選只要公平透明都支持

對於李昭平的提案，已表態角逐總統大選的前新北市長朱立倫昨晚受訪表示，國民黨是民主開放的政黨，各種意見都有，但初選只是過程，要讓民眾看見國民黨能選出符合民意的候選人，代表國民黨爭取勝選，這個過程只要公平、透明，大家都支持。

被視為挺朱派，曾任新北市教育局長的立委林奕華表示，她贊成在各地舉辦辯論，不過所謂的分區民調，看起來想比照美國初選制度，但美國很大，台灣很小，而且美國有其背景，每個州民主黨和共和黨的傾向也不一樣，台灣並非這樣的狀況，恐無法比照。

立委王育敏也認為，國民黨總統初選現在不會是同額競選，如果可以公平舉辦多次辯論也不是壞事，可成為黨內良性競爭，不過，台灣不是美國，幅員沒那麼廣大，可以引用美式精神，但不用百分百適用，不須繁複的分區民調。

李昭平對於明年總統、立委選舉提出三項建議案，並獲得姚江臨、李德維、游家富、江碩平等中常委連署，包含各地舉辦總統提名辯論後分區投票及民調、十七位區域立委選區優先辦理提名作業、公職人員二分之一條款等。

其中關於總統大選的提案引發關注，李昭平建議，先在各地舉辦初選辯論，辯論後才分區民調、投票；至於如何分區、辯論的內容，以及民調、投票的方式，可以由中央規劃再討論。

吳裁示黨內先組研究小組

對於三項建議案，吳敦義並未當場表示是否認同，僅裁示國民黨智庫召集具社會公信力的專家、學者與中常委，先組成相關研究小組，在農曆年後將小組成員送至中常會通過後，再研擬相關辦法；等於是對於美式初選的相關訴求，未來將正式納入黨中央討論範疇。

林奕華認為，不管是採用全民調或現有民調七成、黨員投票三成的初選方式，在有多場辯論為基礎下，初選期程勢必要提早，農曆年後就必須公告初選期程，讓有意者登記、後續協調，時程最重要。

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