聲援西藏 民團發起310抗暴遊行

2019-01-24

〔記者林良昇／台北報導〕今年三月十日是西藏抗暴六十週年，西藏台灣人權連線等團體昨發起「為西藏自由而騎」行動，號召民眾於三月十日走上街頭遊行，聲援西藏。朝野立委表示，遊行除了聲援西藏，也是為捍衛台灣的自由而努力。

西藏台灣人權連線等團體昨發起「為西藏自由而騎」行動，並行經立法院召開記者會，號召民眾參加三月十日的西藏抗暴六十週年遊行。

時代力量立委、立院西藏連線召集人林昶佐強調，最近的公投和選舉結果感受到很多政治勢力靠著經濟或其他力量包裝傾中，支持獨裁、專制的意識形態，現在是台灣非常關鍵的時刻，希望大家站出來，在全世界各國都在警戒中國時，讓支持西藏的聲音被大家聽到。

民進黨立委、立院跨黨派國際人權促進會召集人尤美女表示，中國對西藏的打壓越來越嚴厲，還要求每個家庭懸掛毛澤東、習近平的照片，中國對西藏的迫害，也是對台灣的威脅。

西藏台灣人權連線理事長扎西慈仁認為，西藏可以當台灣借鏡，一九四九年中共入侵西藏，一九五一年與西藏簽署十七條和平協議，但不到八年，西藏人發現中國無心遵守承諾，爆發抗暴運動，達賴喇嘛流亡，台灣應看西藏的歷史，「我們根本不相信中共。」

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