轉型正義進程 立委：勿受掌摑事件影響

2019-01-24

〔記者蘇芳禾、張聰秋／綜合報導〕資深藝人鄭惠中聲稱不滿文化部去蔣化，打文化部長鄭麗君一巴掌，讓社會關注轉型正義進程。民進黨立委羅致政認為，轉型正義不應該受到個別事件影響，應該按照既定腳步去走；時代力量立委林昶佐認為，不只文化部，所有行政部門包括教育部、退輔會等等都應該要全面做社會溝通，像鄭惠中這樣的人就可能減少。

羅致政指出，轉型正義是正確的，不應受到個別意外事件影響，也不需要加快速度或因此而擱置延宕，以中正紀念堂轉型議題來說，文化部有既定的做法，立法院也已經通過促轉條例，讓行政機關處理相關細節，就按照既定步伐去推動。

教育部、退輔會也應向社會溝通

「轉型正義不是只有文化部或促轉會的事，要整個政府動起來做社會溝通！」林昶佐的選區就是中正紀念堂所在地，他直接說「我認為政府不夠積極處理」，例如國防部沒處理陸軍官校校歌，到現在還黨國不分，教育部也沒處理校園銅像，這樣一來，社會上對轉型正義的認知根本脫節，只聚焦在中正紀念堂要怎麼處理。

林昶佐認為，如果只有文化部、黨產會、促轉會等少數部會在推動轉型正義，其他部門都沒與社會溝通，社會對立就會從此而來。若退輔會、教育部、原民會等都能啟動社會溝通，像鄭惠中這樣的人就可能減少。

對於蔣介石銅像存廢問題，促轉會代理主委楊翠昨受訪認為，促轉會包括文化部在內，提出的解決方案「都沒有拆不拆的問題」，更不是簡化成拆不拆的二分對立法就能弭平歷史傷口。或許，經由藝術品取代或讓受害者記憶並陳，也是方法之一。

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