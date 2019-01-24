若認定鄭麗君執行公務 鄭惠中涉妨害公務罪

2019-01-24

北檢傳訊鄭惠中與4證人

〔記者錢利忠、粘湘婉、陳昱勳／台北報導〕資深女藝人鄭惠中前天掌摑文化部長鄭麗君；台北地檢署為釐清鄭麗君是否於行使公務期間遭摑，昨傳訊鄭惠中及關懷演藝基金會董事長莊豐嘉等四名證人到庭；據悉，有證述指鄭麗君是代表文化部出席，屬公務行程，即使鄭麗君不追究，鄭惠中也恐面臨非告訴乃論的妨害公務罪，可處三年徒刑。

鄭惠中赴文化部道歉撲空

鄭惠中庭訊兩小時後獲請回。稍後，她在議員應曉薇陪同下，親赴文化部向鄭麗君道歉，但鄭另有行程外出，由文化部藝術發展司司長張惠君代表在門口接見。

鄭惠中表示，「今天是真心來道歉，我這行為不是好示範，我是真心致歉」。張惠君則說，部長因另有行程特別指派代為接受，文化部已闡述鄭部長的想法與立場，也會將鄭惠中所說的轉達給部長。

不過，鄭惠中甫到場就被一名婦人嗆聲「丟臉！」提早到場的台灣國辦公室主任陳峻涵，也以麥克風表示「嚴厲譴責暴力行為」，高喊「力挺鄭麗君部長，落實轉型正義」口號，強調「轉型正義不是去蔣化，但去蔣化絕對是轉型正義主要的工作。」

而鄭惠中道歉完，接受在場媒體採訪時，也重申「我致歉不代表部長做的事情是對的，希望媒體幫我跟部長講，請她不要拆中正紀念堂，這是不對的事」，並表示改天會再到場致歉。此話也引起網友一片砲轟，紛紛痛批鄭惠中「那就別道歉啊，這麼不甘願」、「那妳還來幹嘛」，更有網友支持鄭麗君一定要提告。

北檢昨為確認鄭麗君遭掌摑時是否算執行公務，傳訊莊豐嘉、文化部法規會專委、部長室專委、部長辦公室秘書等四人。

律師丁昱仁表示，是否構成妨害公務，檢方有兩點待釐清：鄭惠中主觀上是否明知鄭麗君正執行公務？鄭麗君出席餐會的行程，是否為依法執行公務之職權範圍。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/