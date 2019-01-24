遭掌摑後 鄭麗君籲共同了解台灣傷痛歷史

2019-01-24

〔記者陳昱勳／台北報導〕文化部長鄭麗君遭藝人鄭惠中掌摑後，昨日下午首度出面說明，表達對於鄭惠中打人的行為令人遺憾，重申中正紀念堂轉型不能簡化為「去蔣化」，而是「再民主化」，鄭麗君更拿出書籍《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》推薦大家看，呼籲台灣能夠共同了解過去傷痛的歷史。

「整晚臉上都麻麻的」

鄭麗君受訪時幾度眼眶泛淚，表示當日整晚臉上都麻麻的，但重申「個人受辱事小，民主不容傷害」。即便網友及各界紛紛支持提告，鄭麗君仍希望社會大眾不要聚焦在自己個人是否提告，而是藉由此事學習去珍惜台灣得來不易的民主，以及尊重他人，鄭麗君感謝各界的關心，更呼籲社會要理性來面對此衝突事件。

關於有人指轉型正義是在撕裂族群，鄭麗君表示，這是對轉型正義的不合理標籤化，因過去不管在白色恐怖、二二八事件等，在台灣受迫害的人包含了各個族群，鄭麗君也認為，目前台灣社會已夠成熟來一起面對這段歷史。

政治人物勿合理化暴力行為

對於台北市前市長郝龍斌指這事為「官逼民反」，對此鄭麗君說，任何暴力的行為就是不對的，任何主張與理由，均不能合理化暴力行為的本身，更不能鼓勵暴力，這是所有從政工作者都應該遵守的原則。

鄭麗君表示，去年國家人權博物館的成立，代表台灣民主已經有反省能力，以及有勇氣來面對過去歷史，衷心期盼不瞭解轉型正義的人，能夠去參觀，或許就能了解轉型正義背後的意義。

最後，鄭麗君再度指出，中正紀念堂轉型涉及組織轉型，以及首都發展願景，過去舉辦了十二場轉型願景工作坊，經過了社會彼此討論與對話，文化部已於去年底將轉型規劃報告，及文化部提出二種可選擇的建議方案，以兩案併陳方式簽報行政院，因方案事涉跨機關業務，後續將由行政院邀集相關機關研商轉型方案。

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