柯爆氣 4度嗆段宜康「吞曲棍球」

2019-01-23

「強盜說」引發口水戰

〔記者沈佩瑤、周彥妤、楊淳卉、蘇芳禾／台北報導〕台北市長柯文哲日前以「強盜說」比喻美中台三方關係惹議，民進黨立委段宜康也接連批柯，柯昨爆氣四度嗆段「先把曲棍球吞下去再發問」，還嗆說「二○一八年民進黨大敗，韓流是一個很大原因，誰把韓流搞出來的？叫他回去吞曲棍球。」

卓榮泰籲柯 兩岸問題交給中央就好

民進黨主席卓榮泰昨受訪表示，希望台北市府做好市政，柯可以對他的專長，例如醫療方面的事多多發言，至於兩岸等問題，還是交給中央政府；段宜康昨不回應此事。綠營操盤人士則分析，柯最近支持度有波動，想凝聚支持者的向心力，推測是因為這樣才找新潮流當出口。

柯文哲日前接受電視專訪，針對美中台三方關係提出「強盜說」見解；段宜康前天舉伊索寓言「一隻眼睛的鹿」，暗批柯忽略中國的威脅；柯再回嗆「最討厭一邊喊台獨一邊在中國做生意的人」，段則批柯不要含沙射影。

柯文哲昨天受訪，四度嗆「叫他先把曲棍球吞下去再發問！」媒體頻頻追問是在影射新潮流，還是針對段宜康？柯怒斥「對號入座，管他的。」並指段跟新潮流也沒有畫等號；還說「二○一八年民進黨大敗，韓流是一個很大原因，誰把韓流搞出來的？叫他回去吞曲棍球，真的。」

談到有網友找出柯過去文章曾說要台獨，如今卻被新黨發言人王炳忠「統派認證」；柯表示，做一個台灣人有台灣人的想法，墨綠是他的出身，「我是二二八家屬，我有我的意識形態、想法，但作為台北市長有該盡的責任。」

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