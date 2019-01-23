王金平：若有機會 做一任就交棒

2019-01-23

〔記者邱燕玲、俞肇福／綜合報導〕國民黨立委、前立法院長王金平十七日在高雄圓山飯店舉行「辭歲感恩」餐會時脫口說出：「有機會四年就好了！」引發外界好奇。王金平昨接受本報訪問時進一步闡述，若有機會，就只做一任，「在這一任把問題處理好」，然後交棒給下一任。

王金平十七日出席「辭歲感恩」餐會致詞時表示，希望未來推動國內和諧，衝突對立能化解、社會安定、國家安全，隨後脫口說：「有機會四年就好了！」台下響起一片「總統好！」歡呼聲。

王金平昨進一步指出，若有機會就只做一任，這一任好好解決國家面臨的問題，化解對立，做好就交棒給下一任，也就不須為了拚連任而有所顧慮。

另外，王金平廿一日晚間在國賓飯店與連戰、林豐正、王志剛等夫妻檔餐敘，據了解，這是王固定每兩個月與連戰等人的聚餐，純粹聯誼。

王金平昨晚也出席基隆市議員宋瑋莉舉辦的感恩餐會，王受到支持者的熱情歡呼，紛紛大喊「總統好！」王金平笑得合不攏嘴，頻頻拱手作揖致意。

交棒韓國瑜？ 王︰扯遠了

對於前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義都將到美國參訪，王金平表示，他一直在評估，到目前還沒找到需要去的時間與地點。外傳王金平如果選上二○二○的總統後只做一任，將交棒給高雄市長韓國瑜；他回應說「這講到天邊的事情去了，扯遠了！」

王金平新書「橋—走近王金平」已上市，王預計在元宵節後宣布參選二○二○總統，春節期間也準備了廿萬個紅包賀卡發放給民眾，規格直逼總統等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/