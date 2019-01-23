執行遠海長航 共機現蹤巴士海峽

2019-01-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍軍機再度現身！國防部昨表示，中國多架運八軍機、蘇愷30戰鬥機昨下午自中國南部陸續出海，經巴士海峽朝東南方飛向西太平洋，研判為進行「遠海長航」訓練任務，並循原路線返航，無異常情形發生。

由於中國國家主席習近平在本月初公開發表「習五條」，再度提及反「台獨」、不棄「武統」等，總統蔡英文也立即發布「四個必須、三道防護網」，呼籲中方正視我國存在事實，雙方較勁意味濃厚。這也是蔡英文與習近平本月初就兩岸論述交鋒後，首度有中國解放軍軍機出現於我國外圍空域，也是繼去年十二月十八日後再次現身。

對於中國軍機動態，國防部並未如去年十二月十八日發表戰機升空「伴飛」中國軍機照片，也未揭露中國軍機往返基地、確切數量等資訊。不過根據國防部掌握訊息，此次並無中國軍艦、軍機會合聯合操演的情形，也無過往「遠海長航」的「常客」—「轟六」轟炸機。另據悉，軍方為避免洩漏我方確切監偵能量，因此會視情形公布訊息。

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