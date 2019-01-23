蔡提三個不變 勉國軍衛國土

2019-01-23

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國對台軍事威脅始終存在，蔡英文總統繼日前提出「三個堅定」後，她昨赴國防部參加新春餐會時則提出「國軍守護每一寸國土的決心不變」、「國軍強化戰力的努力不變」及「走向國防自主的決心不變」等「三個不變」，期許國軍官兵繼續為捍衛國家安全、守護百姓努力。

蔡總統十五日赴花蓮佳山基地視導「反空機降縮短距離演練」時，提出「政府堅定守護中華民國台灣的主權及安全，堅定維護台灣民主自由的生活方式、堅定往壯大台灣的方向前進」等「三個堅定」，且國軍在此前提下扮演重要角色。蔡昨進一步提出「三個不變」，繼續賦予國軍保家衛國期許。

蔡英文表示，新的一年，除了「國軍守護每一寸國土的決心不變」，官兵也應貫徹「國軍強化戰力的努力不變」，面對變動的安全威脅，部隊戰力也要與時俱進、精進，不只繼續強化武器裝備，人員訓練更要務實。

蔡英文也說，第三個不變為「走向國防自主的決心不變」，安全和國防戰力並非從天上掉下來，而是要用雙手點滴打拚，「自己的國家自己保護，自己的武器自己打造」，只有國軍保持堅強的武器自製能力，提升戰力這條路，才會越走越寬廣。

總統也說，我國在過去兩年多，已完成許多國防改革，這些是建立下一代國軍的基礎，「戰力強」並非僅為口號，而是要永遠堅持的目標。

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