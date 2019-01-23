美前國防官員 籲國會邀蔡演說

2019-01-23

包士可︰現在應執行台灣旅行法 結束台灣外交孤立

〔記者呂伊萱、蘇芳禾／台北報導〕美國前國防部長辦公室中國科科長包士可昨投書《國會山莊報》（The Hill），呼籲讓台灣總統蔡英文在美國國會發表演說；即使中國一定會對此感到憤怒，但他認為「美國是時候克服中國在台灣問題上長達數十年的不滿了」。

包士可投稿昨天出刊的《國會山莊報》，談及中國近年對台灣的威脅增加，美國國會也通過「台灣旅行法」（TTA）鼓勵華盛頓和台北各層級官員進行訪問，並由美國總統川普簽署生效；川普也簽署「亞洲再保證倡議法」（ARIA），法案中再次呼籲美台高層互訪。

包士可呼籲美國立法與行政部門，「現在應該執行TTA」，以結束台灣的外交孤立狀態及「台灣關係法」保障民主安全的目標，將美台關係提升到新水平。他說，美國國會應該要樹立榜樣，邀請蔡英文在聯邦會議上發言，彰顯蔡總統與台灣人民應得的尊嚴對待。

包士可強調，美國眾議院議長裴洛西作為女性議員，這屆參眾議院的女議員人數也創歷史新高，特別適合接待台灣第一位女總統，而該活動需要川普政府合作，允許蔡英文訪問。即使中國一定會對此感到憤怒，但他認為「美國是時候克服中國在台灣問題上長達數十年的不滿了」。

外交部︰感謝美國友人支持

對於包士可的呼籲，外交部發言人李憲章昨回應說，外交部感謝美國友人的支持，但我方沒有相關規劃。

民進黨立委王定宇指出，包士可和日前發言表示「台灣人民對於自身的前途應該有發言權」的美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福都出身美國行政體系。他認為這兩人釋出的訊息，應該是要求美國透過執行相關法令，讓蔡英文代表台灣發聲，這也符合美國國家利益，他研判這可能是華府決策圈在測風向，台灣應該要審慎關注後續可能性。

民進黨立委趙天麟表示，要藉著這台美關係的高峰，讓台美經濟、民生更有斬獲，「接好球，然後安打。」趙認為，蔡英文今年下半年擬出訪友邦，爭取任內首度過境美國紐約，相信會有突破性發展與安排。

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