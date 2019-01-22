中國情治人員 恐持假身分證在台潛伏

2019-01-22

立委︰偽證像豬瘟般可怕

〔記者陳鈺馥、錢利忠、姚岳宏／台北報導〕以中國技術或材料製作的偽中華民國身分證在台流竄，未來可能持假證混入軍營或上山探勘雷達站等軍事設施，也可能擾亂治安、金融秩序；據透露，檢調單位不敢大意，已行文提醒內政部注意防偽功能。

民進黨立委則認為，中國製偽證影響國安、治安，這與中國非洲豬瘟一樣可怕，國安單位應嚴加防範。

官員提及，有一張假身分證後，歹徒就可再辦其他證件；擁有兩張證件後，申辦王八機從事詐騙就更容易，甚至連通緝犯都可能持偽身分證，辦理假護照落跑出境。

官員強調，上述都只是一般犯罪行為，最嚴重的是若中國情治人員、中國間諜持偽造的身分證潛伏在台灣，「未來恐怕連大膽島都能混進去！」

可持證混入軍營、上山探勘軍事雷達站

官員舉例，國軍每年都會開放陸海空軍營區，藉此推動全民國防、展示先進武器，台灣民眾可憑身分證進入營區參觀，中國籍旅客則禁止進入。若偽證技術已幾可亂真，有目的中國人便可持偽證，混入軍營勘查軍事設施、設備。

偽證也可能干擾總統大選

官員指出，台灣高山也設有多處軍事雷達站，須持有我國身分證向警政署申請入山方可進入，不排除有持偽證的中國人上山探勘地形，甚至明年舉行總統大選期間，有心人可能會利用大量偽證干擾選舉，製造事端。

調查局則認為，若偽造身分證被大量輸入台灣，金融秩序將首當其衝，由於銀行無法與戶政機關進行連線，人頭帳戶可能因此暴增，成為社會治安甚至國家安全的隱憂。

民進黨立委賴瑞隆表示，當國家象徵的身分證變成中國製，或是中國情治人員持假證混入擾台，這與中國非洲豬瘟一樣可怕，影響性非常大，建議加速推動防偽性強的晶片身分證，國安、警政單位應加強研議如何防堵或禁賣。

內政部︰將推數位晶片防偽

內政部及刑事局均指出，政府現正進行國民身分證換發規劃，新一代數位晶片身分證防偽功能較紙本身分證更強，可透過晶片辨識真偽，還有防竄改、防複製、防電子小偷功能，未來可有效杜絕偽造情事發生。

內政部表示，為因應假身分證擾亂治安、金融秩序，戶政機關和警察機關已建立雙向通報機制，一旦發現不法情事，將函送警察機關偵辦，可即時防範冒用國民身分證的不法行為。

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