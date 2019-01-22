焦點評論》處理華為 政府有責

2019-01-22

記者鄒景雯／特稿

上週六，華為新機Mate X上市，當天一早，台北市的體驗店隨即出現購機人潮，姑且不論這個諷刺的現象是業者「飢餓行銷」的策略成功，或者是台灣民眾經濟與性能綜合考量的抉擇，都凸顯了政府一再就「拒用華為」進行道德勸說的失敗。

小心華為的行動在國際間早就如火如荼。去年一月，美國電信商AT&T、Verizon率先宣布放棄銷售華為手機；三月美國零售商百思買也以安全考量，停止採購華為最新智能手機；不久澳大利亞、紐西蘭、日本紛紛跟進。最近華為主管擔任間諜在波蘭被捕，更讓歐盟各國對於中國電信設備的疑慮有了切身的認識。

各國禁用華為，在於華為的解放軍背景，其產品可能被中國當局用於間諜用途，甚至做為蒐集用戶個人生活隱私、使用習慣等個資，匯入其「天網」、「雪亮」等社會監控工程系統，進行再擴大的運用。

照理講，兩岸由於經商、工作、就學交流密切，國人如果在中國生活，不只他個人，只要他與台灣的親人、朋友聯繫，所有人的資料都有可能透過華為手機，成為對岸刻意鎖定的對象，大家應該尤其警覺才是，但事實顯示完全不是這麼回事。連工研院、資策會等單位都是在上週外界表達關切後，才通令即日起在其辦公場所，禁止使用華為手機連上內部網路。至於國人，更是猶如馬耳東風，神經超級大條，從新機仍可吸引人潮即知。

國民的麻木行為，政府不能說毫無責任，有幾個基本工作必須到位，才能發揮領導作用。首先必須不斷揭露中國利用５Ｇ及網路強化社會監控的資訊。例如，透過網路資安平台，定期公布中國駭客及不安全的中國APP等案例，強調這些案例透過與中國資訊設備結合，很容易造成國人個資流失，衍生安全問題。

其次，政府或可考慮委託民間軟體開發商，補助研發反覘軟體APP，用以過濾民眾手機是否遭中國竊取或流向對岸電信公司的情事。倘若這類反制中國竊取我個資的APP軟體研發完成，進而鼓勵民眾安裝到他的華為手機上，自然可以驗證華為手機的潛在風險是否比其他品牌手機來得高，藉以提高大家對華為手機安全性的重視。

第三，我們是民主國家，無法強制國人拒買華為手機，但基於國家安全與民眾資安，必須提醒國人高度注意華為手機的潛在風險。政府有必要透過各種途徑，包括學校教育，宣導中國對我國人資安的竊取手段和管道，例如列舉近年來發現中國民間公司生產的資訊裝備，所暴露的前十大資安風險具體事項等等，透過網路廣為周知，使其成為基本常識。

此外，台灣也必須與其他國家充分合作，持續監控中國５Ｇ設備的安全疑慮，適時對外公開，並提供配套措施，來協助民眾確保其自身權益。

資訊安全的理解，有其專業上的門檻，但是其影響所及，卻是人人切身相關，當台灣作為面對中國威脅的最前沿，如果呈現的是如入無人的大漏洞，不管有多困難，這個洞非得趕快補起來不可。

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