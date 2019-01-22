薛瑞福︰台灣對自身前途 應有發言權

2019-01-22

美助理防長批中國「染指印太 益發專斷」

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「朝日新聞」二十日刊出對美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福的獨家專訪。他指出，中國藉由加強軍事和經濟等力量，在印度—太平洋地區強化影響力的意圖昭然若揭，「中國正變得益發專斷」，強調「台灣人民對於自身前途，應擁有發言權，不該被強迫接受特定結果」，並重申美國將基於「台灣關係法（TRA）」，為台灣提供安全協助。

台灣不該被迫接受「特定的結果」

朝日新聞十八日在華府專訪薛瑞福，當天美國海軍作戰部長李察森上將也在東京表明，美國從未排除派航空母艦穿越台灣海峽的可能性。薛瑞福特別提到，中國正研發能以五馬赫（約時速六一二五公里）飛行的超高音速武器，「帶來新的威脅」。

美國總統川普十七日公布的美國飛彈防禦中期指導方針「飛彈防禦檢討（MDR）」報告表明，美國將對中國研發的飛彈武器採取對抗姿態。薛瑞福強調，「中國是擁有超高音速武器最新技術的國家之一」，美國為了對抗各種飛彈武器，計畫強化其飛彈防禦。

針對美國國防情報局（DIA）首度就中國軍力發表公開報告，指出台灣係中國人民解放軍現代化的主要動機，薛瑞福說，統一台灣向來是中國的最終目標，「中國軍隊就是為了強行終極統一（台灣）的手段」。台灣民眾對自己的未來，理應擁有發言權，不該被強令接受特定結果；美方依據TRA，將予以國防援助。至於美台是否可能舉行聯合軍演，他則表示「沒有計畫」。

美方「不承認南海是中國領海」

薛瑞福也談到中國與其鄰國的主權爭端及侵害智財權等問題，表明這類舉措「正侵蝕主權和貿易保護等相關國際法與秩序」，中國對南海主權的聲索不僅沒有正當性，還違反國際法，美方「不承認南海是中國領海」。為預防偶發衝突，美方正根據美、中一九九八年簽署的「軍事海事諮商協議（MMCA）」，持續與中方協商。

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