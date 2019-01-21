立委補選》沈智慧 衝刺靠地氣

2019-01-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市立委候選人沈智慧昨舉辦誓師大會，市長盧秀燕站台力挺沈接棒，指因立院藍綠席次不平均無法制衡，盼選民助沈當選。沈智慧說，選前最後一週，民進黨擁有行政資源，一定會全力動員「重兵壓制台中」，但她有基層民眾、有地氣，她用「有地氣面對空氣炮」，會全力贏得最後勝利。

沈智慧在北屯區舉辦誓師大會，吸引逾二千民眾，國民黨各級民代出席相挺，包括彰化縣長王惠美及苗栗縣長徐耀昌均前來站台，籲選民支持有六屆立委資歷的沈智慧。

辭立委參選市長當選的盧秀燕站台時指出，立院共一一三席立委，國民黨佔不到三分之一，所以民進黨「要東廠、要成立促轉會就成立促轉會」，「要給吳音寧做就給吳音寧做」。她指出，「民進黨沒差這一席」，但選民要讓沈智慧當選，不能讓一黨獨大、為所欲為。

立委江啟臣與顏寬恒也籲選民支持沈智慧，江啟臣更說，國民黨雖在二○一八年選戰過關了，但今年第一戰、第一槍就是台中立委補選，盼選民支持從台中贏得第一站的光榮勝利，才有未來二○二○年的基礎。

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