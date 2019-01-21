立委補選》王義川 陸海空齊發

2019-01-21

〔記者蘇孟娟／台中報導〕立委補選進入倒數，民進黨台中市第五選區立委候選人王義川昨指出，選戰進入倒數一週，他「陸海空齊發」，空軍包括網路直播及社群網站，會邀兩位名人透過網路共同推薦，另有台中其餘五個選區的現任立委全面支持，整個競選團隊再推陸軍巷戰密集掃街，一票都不會放棄，相信絕對能夠突破重圍，贏得最後勝利。

民進黨主席卓榮泰昨日先陪王義川在台中市北區重生堂祈福後，陪同車隊掃街拜票。卓肯定王有創意及百分百的努力，自己上任十二天來第三次到台中幫忙，因為這一席對民進黨非常關鍵，這席原本不屬民進黨，但民進黨有必須贏的壓力，這是民進黨經過九合一選舉後致力改革的第一仗，希望讓市民看見民進黨在改變。

這次一月與三月的六席立委補選，民進黨在金門縣未提名。卓榮泰指出，民進黨的目標「保三搶二」，除希望保住台北、新北、台南這三席，更盼在台中與彰化「攻城掠地」，這兩席搶下來，代表民進黨的改革讓人民看得到，代表改革的方向正確，更代表在二○二○年立委與總統大選中，人民還是願意把票投給民進黨。

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