立委補選》陳思宇掃街 找柯助陣

2019-01-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選廿七日登場，昨是選前黃金星期天，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇和台北市長柯文哲合體在大同區徒步掃街。聽聞民進黨何志偉不但找前後任閣揆賴清德、蘇貞昌幫忙拉抬，甚至邀來前台北市副市長陳景峻站台，柯文哲昨受訪不以為然表示，「選舉都要找什麼大咖我也覺得不太對啦！自然一點好不好？」

陳思宇昨在柯Ｐ陪同下掃街拜票，支持者和工作人員組成近百人隊伍。一度被視為綠白間橋樑的陳景峻昨晚替何志偉站台，凸顯民進黨對搶攻立委席次的決心。柯文哲被問及此事，僅笑說「喔，這樣喔！」這次柯陣營沒有刻意找誰站台，選舉就是講自己的理念。

陳思宇說，「我們會再邀請陳副市長，之前在擔任觀傳局長時，他對我有很多照顧，也體諒他有黨籍與黨紀的考量。」

針對何志偉有賴清德、蘇貞昌等大咖加持，柯直言，「選舉都要什麼大咖我也覺得不太對啦！自然一點好不好？」柯說，應該靠候選人自己的條件，「你的存在應該是因為你而存在，而不是因為別人而存在。」至於怎麼看陳思宇的選情，柯文哲說：「就do your best啊！盡力嘛！」

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