立委補選》陳炳甫造勢 左右開弓

2019-01-21

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市士林大同區立委候選人陳炳甫昨辦造勢大會。陳表示，選舉期間他被點名是「家族政治」，但父親陳重光早已往生，姊姊陳玉梅也離世兩年，反嗆民進黨的何志偉家族有民進黨大老，媽媽薛凌是前立委，「柯家軍」陳思宇的父親陳建銘是議員、姑姑是立委陳靜敏，更享有北市府全力輔選，呼籲衝高投票率，讓他打贏這場二○二○大選前哨戰。

國民黨副主席郝龍斌、前台北市長候選人丁守中、台北市議會前後任議長吳碧珠與陳錦祥，立委吳志揚、李彥秀、蔣萬安與多位黨籍北市議員皆到場；新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及高雄市長韓國瑜雖未出席，但皆錄製影片力挺。

陳炳甫表示，這三年來民眾過得很苦，不僅年金改革改到階級對立，連原本一例一休這種可三贏的政策都改到勞資齊罵。他說，藍營曾大敗，經反省後去年大選贏得勝利，而要實質「滅東廠」就必須在明年大選取得勝利。

蔣萬安說，這次立委補選是民眾對於民進黨投下不信任票，這樣國民黨二○二○就有機會。國民黨中央委員連勝文也說，陳炳甫過去在半年內發生姊姊往生、母親住院與小孩出生，但他用堅強意志力繼續維持服務品質，證明是一個有肩膀、抗壓力的人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/