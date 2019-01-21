立委補選》何志偉拚勝選 蘇、賴齊讚聲

2019-01-21

抗柯家軍 北市前副市長陳景峻也「歸隊」助講

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選倒數，民進黨候選人何志偉昨於社子國小辦造勢晚會，行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德及民進黨主席卓榮泰都到場，湧入約一千五百人，去年不惜違反黨紀力挺台北市長柯文哲連任的北市前副市長陳景峻也「歸隊」到場助講，被解讀為力抗「柯家軍」候選人。

賴：盼大家給民進黨機會

蘇貞昌則再三喊話，呼籲支持何志偉當選。賴清德表示，去年十一月廿四日九合一選舉，民進黨沒得到人民支持，總統蔡英文辭去黨主席、他也負政治責任與政院總辭，民進黨做很深反省，盼大家給民進黨一個機會；這場補選是民進黨反省改革第一場選舉，若大家支持何志偉，就表示大家支持民進黨反省改革、接受民進黨道歉，民進黨不會走下坡。

對於過去挺柯文哲，陳景峻解釋，當時他怕國民黨班師回朝，且俗話說「坐人的船要讓船走，這就是做人道理」，出來幫忙他可對自己及柯交代；「總統對你（柯）這麼好、民進黨對你不錯，照理說你應該回饋幫忙（補選）。」白色力量應不要提名，支持何志偉，但事與願違。

陳景峻去年大選不惜違反黨紀、冒著被開除黨籍風險，力挺柯文哲，如今挺何志偉，外界解讀不可能再綠白合；卓榮泰受訪時表示，任何一個民進黨員都應全力投入，要給候選人最大助力、溫暖。

卓榮泰說，有謠言指若北市補選由國民黨現任議員陳炳甫當選，該區落選的民進黨前議員顏若芳就可補進去議會，根本「沒影」（沒有的事），他還批陳當選議員還要補選，反觀何志偉放棄議員連任參與立委補選，希望何把該區前立委姚文智留下來這席補進去。

何志偉表示，民進黨在九合一大敗之後，有很多地方要檢討，團結都不一定力量大了，此刻要謙卑、更要團結。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/