一週大事（1月13日至19日）

2019-01-20

國內：

●行政院長蘇貞昌十四日宣誓就職，主持臨時院會時期許閣員「簡政便民」，以人民角度思考問題，當日即前往桃園機場視察非洲豬瘟防疫工作。

●監察院十五日以七比四通過彈劾台大校長管中閔，他在擔任政務官期間為《壹週刊》匿名寫社論，獲取一九○萬元報酬，將移送司法院公務員懲戒委員會審理。

●前台南縣議長吳健保十六日在菲律賓落網，他因職棒假球案，觸犯恐嚇、詐欺等罪各被判刑三年二月、二年三月定讞，卻在二○一四年入監前棄保潛逃。

國外︰

●英國首相梅伊十五日遭國會否決脫歐協議後，十六日又面臨在野黨在國會對她的政府提出不信任投票，最後以十九票差距驚險躲過倒閣危機。

●美國海軍十六日發表聲明，美英海軍已在南海舉行聯合軍演，這是自中國於南海建立基地以來，美、英兩國首度在此海域聯合演習。

●美國總統川普十八日與北韓勞動黨中央副委員長兼統一戰線部長金英哲會面，會後白宮宣布，川普與北韓最高領導人金正恩的第二次「川金會」，將於下月底舉行。

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