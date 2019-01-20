為國共論壇鋪路 國民黨大陸部主任又飛北京

2019-01-20

〔記者施曉光／台北報導〕政壇日前傳出國民黨主席吳敦義在五二○後「將率縣市長訪中拚大選」，雖然國民黨前天澄清目前並無這項規劃且言之過早，但據了解，國民黨正積極與對岸洽商「國共論壇」事宜，負責與對岸聯繫溝通窗口的國民黨大陸事務部主任周繼祥，繼上月北京之行後，前兩天再飛北京洽談。

由於此行是在中共中央總書記習近平發表對台談話，而國民黨回應指習近平「探索兩制的台灣方案」非「九二共識」內涵、「一國兩制」難獲台灣多數民意支持之後，因此黨內揣測周繼祥此行也可能向對岸說明國民黨的立場。

此外，近來有消息指稱中共對於吳敦義的兩岸政策立場仍有疑慮，因此恐難登陸；黨內人士說，這是不實傳聞，依「國共論壇」慣例，除馬英九時代礙於總統身分外，向來是由黨主席率團，況且習近平公開呼籲與台灣各黨派探索未來兩岸關係，北京沒道理排除現任的國民黨主席。吳敦義在五二○解除出境管制後，當然就會參加「國共論壇」。

這位人士還說，中共非常講究身分與規格，即便是宣布參選總統的前新北市長朱立倫，由於現在沒有身分，就算到北京，也只能見到國台辦主任劉結一。

不過這位人士也說，吳敦義的登陸管制期限要到五二○後才解禁，五二○前黨內總統提名初選已經展開，如果最後吳敦義沒有要選總統，或沒有取得大選入場券，恐怕走這一趟的意義就不太大，因此變數仍多。

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