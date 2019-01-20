韓卸任主委︰高雄做吳後盾

2019-01-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席吳敦義昨再次論述九二共識，強調九二共識就是一中各表，以九二共識為基礎，才能讓兩岸和平穩定發展，雙方能夠雙贏互利，大陸觀光客能繼續來台灣旅遊，大學生也能來台灣就學；同樣道理，也希望中國大陸政府，能對在大陸的台商與台生，在人身安全與投資給予更多保障。

吳敦義昨主持國民黨高市黨部主委交接，大談九二共識，也重申九二共識才能讓兩岸和平穩定發展。

吳談九二共識︰不必陳明通下指導棋

對於陸委會主委陳明通週三將拜會韓國瑜，媒體關切陳明通是否會對「九二共識」下指導棋，吳敦義受訪時表示，「 這也不必他下什麼指導棋」。

吳敦義強調，一九九二年兩岸雙方換文的確有一中各表的文字 ，內容是說「兩岸都堅持一個中國原則，但對於涵義雙方同意用口頭聲明方式各自表達 」。因為有一九九二年的結果， 才有一九九三年在新加坡的「辜汪會談」。

回想選前克難環境 韓一度哽咽

高雄市長韓國瑜正式卸任主委，交棒給前高市議長莊啟旺。韓國瑜回想起剛接任主委與參選初期的克難環境，一度哽咽，頻頻提醒黨中央與領導者，一定要傾聽民意、重視民心與基層，最後也不忘強調高雄會做吳敦義「後盾」。

韓國瑜說，一場選戰打下來，他元氣大傷，十五個月前白白胖胖的，現在又黑又瘦、頭髮也掉光。他向吳敦義致謝，給他機會到高雄挑戰，也強調高雄市會做吳敦義的後盾，繼續往前衝。

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