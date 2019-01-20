統戰又一招 中國開放台人教中小學

2019-01-20

恐從事思想政治教育 陸委會密切注意

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國最近開放台灣人憑居住證可報考中小學教師，報名至前天截止，不過，報名資格要求須遵守「中華人民共和國憲法」，同時「擁護中國共產黨領導、堅持社會主義辦學方向、貫徹黨的教育方針」；台灣人赴中任教恐要從事思想政治教育，並教唱中國國歌，當地還有所謂的「紅軍小學」。對此，陸委會表示，確切職務類型尚待釐清，政府將密切注意。

中國國台辦發言人馬曉光在上週三的例行記者會稱，「這是大陸有關部門繼三十一條之後，為台灣同胞落實同等待遇推出的又一項利好政策」，特別是回應那些已經在大陸就讀師範專業的台灣學生的需求，有很強的現實針對性。

「紅軍小學」有231所

中國國家主席習近平去年三月在人大、政協兩會中強調，「加強愛國主義教育，讓紅色基因代代相傳」。外媒報導，習近平正重塑逾二十八．三萬所中小學的思想政治教育。此外，中國有二三一所的「紅軍小學」，學生們在校園穿軍裝，習曾稱讚紅軍小學給中國的學校作出了榜樣。習和他的母親曾捐數萬美元給紅軍小學，中國西北地方的一所紅軍小學還是以習近平的父親習仲勛的名字命名。

台灣中小學教師若是碩士畢業，月薪約可達新台幣五、六萬元，但中國教師薪資極低。據中媒報導，在北京、上海等一線城市，平均月薪僅人民幣五千元（約台幣二萬三千元），農村教師每月工資僅約人民幣二千元。近年來中國多處，尤其中西部，常有教師為薪資拖欠、剋扣問題而不惜罷工的案例。

陸委會表示，兩岸條例規定，國人不得擔任中國黨政軍職務，但開放台灣人到中小學任教，是陸方新推出的措施，由於個案情況不一，赴中任教的角色與行為也不一，尚待教育部針對陸方學校類型及相關職務進行釐清。陸方名為放寬措施，實為要求政治表態，在報名資格設有政治條件與前提，遂行統戰目的作為，政府提醒國人務必瞭解中共背後的政治企圖。

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