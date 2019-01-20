德外長︰無法接受中國武嚇台灣

2019-01-20

次長也認為台灣問題只能用和平方式解決

〔記者彭琬馨／台北報導〕德國外交部長馬斯十六日在國會答詢時，針對中國國家主席習近平日前發表的對台談話表示，無法接受中國武力威脅台灣的作法，將向中方清楚表達立場。馬斯為近年對台灣議題發表立場層級最高的德國官員。

中國崛起問題多 歐盟產生戒心

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢昨受訪時表示，中國崛起後在全球各地的作為，「有很多問題出現」，逐漸讓歐盟對中國擴展產生戒心；翁明賢認為，這是德國因應中國崛起的一種反制作為，也與我駐德代表處的整體作為有關。

德國國會友台小組主席、基督教民主黨（CDU）籍議員威爾許十六日在國會針對習近平的對台談話提出質詢。馬斯答詢時表示，德國政府將秉持過去立場，向中方代表清楚表達「德國無法接受用武力威脅台灣的作法」。

馬斯並說，中國以不可不謂狡猾的方式影響歐盟個別會員國，在歐盟各國外長定期出席的外交事務委員會中，至少成功阻止一次針對台灣的決議案，他盼未來歐盟能採取多數決、而非共識決，「對台灣議題採取一致立場」。

德國外交部次長羅思在書面答覆議員質詢時也表示，德國一向認為台灣問題只能用和平的方式解決，在雙方互相尊重的基礎上進行對話。他強調，德國認為唯有在雙方都同意的情況下，兩岸的現狀才可以改變。

翁明賢分析，中國崛起後，在全球各地的作為，讓多數注重人權、民主發展的國家開始發現問題，包含新疆、西藏等問題，在國際媒體上的報導，也讓其他國家對中國產生疑慮，甚至中國透過華為科技公司的拓展在全球佈局，「讓歐盟對中國擴展產生戒心」。

學者︰加強民間交流 爭取支持

翁明賢說，中國推出的「中國製造二○二五」計畫與德國的工業四．○發展走向相互矛盾，儘管德國與中國的貿易量在歐盟屬前三名，但德國外交政策重視自主，不會因為與中國的貿易關係影響外交政策的立場表態。翁明賢強調，這是德國因應中國崛起的一個反制作法。

翁明賢建議，德國是聯邦制的國家，未來政府若能透過加強民間交流、以「地方壓力影響中央」的方式，讓台灣議題更受到重視，比較能爭取友我支持力量。

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