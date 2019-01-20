中市立委補選戰 藍綠大咖助陣

2019-01-20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中立委補選進入倒數最後一週，民進黨近來動員黨公職，傾全力輔選黨籍候選人王義川。桃園市長鄭文燦昨南下陪同掃街拜票，被稱為「胖周瑜」輔選「胖虎」。鄭文燦笑說，被稱雙胖沒關係，只要能貼近市民；王也不諱言選情冷，但名人加持加溫，有信心贏。

鄭文燦陪王義川掃街 盧秀燕幫沈智慧催票

北屯北區補選立委，民進黨主席卓榮泰上任後兩度南下輔選，林佳龍擔任交通部長後也公開站台，台中市立委何欣純及洪慈庸、嘉義縣蔡易餘、新北市立委候選人余天也輪番力挺，北屯區議員曾朝榮更是帶他四處拜票，全力拉抬聲勢，企圖炒熱選情。

鄭文燦也傳授王選舉撇步，要「走進人群，握每一雙手、到大街小巷，讓大家看到」，強調王是「好品牌」，盼台中市民珍惜好人才。

國民黨立委候選人沈智慧也全力催票，請出高雄市長韓國瑜錄音展開電話語音拜票、台中市長盧秀燕獻聲做宣傳車廣播，昨參加台中市護理師公會活動，盧秀燕拉著她的手催票，稱其為立委接棒人。

對於近來虐兒事件頻傳，沈智慧承諾進立院將修訂家庭暴力、性侵害、兒少保護等相關法令，針對兒童傷害、性侵及累犯加重罪則，一旦致死，加害者甚至要「一命償一命」或處無期徒刑。

今天沈智慧將舉辦國民黨團結誓師大會，邀請雲林縣長張麗善站台，南投縣立委許淑華、台中市副市長楊瓊瓔擔任主持人。

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