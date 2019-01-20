北市立委補選》陳思宇不辦晚會 偕「5帥」掃街拜票

2019-01-20

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選下週日就要投票，今為超級星期天，相對國、民兩黨均舉辦大型造勢晚會，柯家軍陳思宇昨受訪表示，要創造新政治文化，不辦大型造勢晚會，將與市長柯文哲合體掃街，走入巷弄逐一向選民拜票。

北市前副市長陳景峻今將為對手何志偉站台，對此，陳思宇回應，體諒陳景峻有黨籍壓力，尊重他的選擇，也感謝陳景峻以往的提攜。

陳思宇昨早赴士林市場拜票，由於已是第五度前往市場拜票，不少攤商伸出手向她比讚；陳思宇的五位年輕志工「五帥」也到市場向婆媽拜票，吸引不少目光。

今天超級星期天，何志偉有民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌站台，國民黨候選人陳炳甫也有造勢晚會，陳思宇僅規劃市場掃街活動。她表示，將跟著柯市長走入巷弄，與選民進行最直接的溝通和拜票。

陳並說，自己本來就不是現任或前任的議員，選民對她的認識本來就比較少，才會用走入人群的方式爭取選民目光，希望塑造新的政治文化，要用說故事的方式，目前緊鑼密鼓籌劃，如用一碗滷肉飯講出台北士林的故事。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/