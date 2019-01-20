北市立委補選》陳炳甫找大咖站台 韓總不來

2019-01-20

〔記者黃建豪、蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同區立委補選進入選前黃金週，國民黨候選人陳炳甫昨天回防大同區蘭州市場掃街拜票。陳炳甫日前宣布，今晚造勢大會將找來台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜站台，但陳昨稱，兩人都不來了，因不希望兩位市長舟車勞頓，造成人家的困擾。

侯友宜、盧秀燕也不出席

陳炳甫指出，國民黨的三位直轄市長中，新北市長侯友宜一開始就確定無法出席，盧秀燕因台中立委補選候選人沈智慧也舉辦造勢活動，趕到台北後又要趕回台中，韓國瑜也是同樣情況。因此他主動向市黨部表示，若兩位市長這麼忙，不一定要特別上台北，換成錄影支持就好，畢竟剛上任且農曆春節期間，台中、高雄都有很多行程要跑。陳炳甫說，不要造成人家的困擾，這是他一貫的作風。

外界揣測，韓國瑜不來台北，是避免與有知遇之恩的台北市長柯文哲「強碰」。陳炳甫回應，他認為韓不是這樣的考量，畢竟高鐵來回台北、高雄要四個小時，這段時間可以讓韓在高雄做非常多的事情。今日活動以台北在地代表為主，除選區議員外，將有立委李彥秀、蔣萬安助講，國民黨中央委員連勝文、副主席郝龍斌也會站台。

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